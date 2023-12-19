Попавший под санкции ЕС глава Горного Алтая заявил, что продолжит помогать бойцам СВО

Никакие пакеты санкций не сломят единство и дух российского народа, мужество и отвагу русских бойцов, считает Олег Хорохордин

ТАСС, 19 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, внесенный в санкционный список Евросоюза, заявил, что продолжит помогать участникам специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Если европейских чиновников так беспокоит то, что мы делаем для поддержки российских солдат и их семей, включая законодательные изменения, доставку техники и гуманитарных грузов, то могу заверить: все эти, а также другие формы поддержки будут обязательно продолжены. Никакие пакеты санкций не сломят единство и дух российского народа, мужество и отвагу наших бойцов", - написал он.

Хорохордин также добавил, что помощь с его стороны будет осуществляться до тех пор, пока цели СВО, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, не будут достигнуты. Глава Республики Алтай также отметил, что его самого и членов семьи ничего не связывает со странами Евросоюза. "Ни у меня, ни у членов моей семьи там нет никаких активов", - сообщил Хорохордин.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. В него попал и Олег Хороходин. В заявлении Совета ЕС утверждается, что новые меры нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС".