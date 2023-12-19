Жителям Херсонской области с 1 марта выдали около 200 тыс. полисов ОМС

Получить документ можно в каждом медучреждении и филиале МФЦ, отметила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в регионе Анна Литвиненко

ГЕНИЧЕСК, 19 декабря. /ТАСС/. Около 200 тыс. полисов ОМС выдали жителям Херсонской области с 1 марта 2023 года, сообщила журналистам директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в Херсонской области Анна Литвиненко.

"Мы начали выдавать полисы с 1 марта 2023 года, и на сегодняшний день мы обеспечили полисами 193 тыс. человек. Это взрослые и дети. Продолжаем эту работу", - сказала Литвиненко.

Она уточнила, что пункты выдачи полисов ОМС есть во всех медицинских учреждениях Херсонской области и филиалах МФЦ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что до конца 2023 года в новых регионах не нужно будет предъявлять полисы ОМС для получения бесплатной медпомощи. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что жители четырех субъектов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами, чтобы с начала 2024 года полноценно войти в систему ОМС.