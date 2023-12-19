В Хабаровске в 2024 году откроют центр по строительству в условиях вечной мерзлоты

Учреждение будет работать на базе ДВГУПС

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральный экспертный центр по строительству инфраструктурных объектов на вечномерзлых и слабых основаниях откроют в Хабаровске в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС), на базе которого будет работать учреждение.

"Центр откроется в 2024 году", - сказали в пресс-службе. Его ключевым объектом станет лаборатория геотехнического строительства на промерзающих, многолетнемерзлых и оттаивающих грунтах на Дальнем Востоке и в Арктике. Создана она будет на основе кафедры "Мосты, тоннели и подземные сооружения".

По информации с сайта правительства Хабаровского края, задачу открыть структуру перед вузом поставил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по результатам защиты годовых отчетов вузов - участников программы "Приоритет-2030".

Новый экспертный центр на базе вуза обеспечит развитие и экспертную оценку технологий строительства транспортной, промышленной и социально значимой инфраструктуры в арктической и субарктической зоне.

ДВГУПС является участником проекта по созданию межвузовского кампуса в Хабаровске. Кампус будет включать в себя более 150 тыс. кв. м учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центр и общежития. В нем будут учиться более 30 тыс. студентов.