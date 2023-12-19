Вице-премьер РФ вручил орден Дружбы проректору Пекинского университета

Дмитрий Чернышенко поблагодарил Нин Ци, которая также является президентом Китайской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, за ее "труд и преданность делу"

ПЕКИН, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил орден Дружбы проректору Пекинского университета, президенту Китайской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Нин Ци. Торжественная церемония состоялась в здании университета.

"Уважаемая госпожа Нин Ци, от имени правительства России хотел бы выразить вам сердечную благодарность и признательность за ваш труд и преданность делу", - отметил вице-премьер, подчеркнув, что развитие добрососедских отношений между странами не может идти в отрыве от изучения языков и культуры друг друга.

Он указал на значимую роль университета и ассоциации преподавателей в популяризации русского языка и развитии русистики в Китае.

Чернышенко также провел встречу с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, посетил научные лаборатории вуза, встретился со студентами-русистами учебного заведения, а также с российскими студентами, обучающимися в КНР по обмену.