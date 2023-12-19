Доля отечественного контента в Kion увеличилась более чем на 10% за год

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Доля проектов российского производства в онлайн-кинотеатре Kion выросла больше чем на 10% в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный продюсер платформы Kion Игорь Мишин.

"На Kion доля отечественного контента за последний год увеличилась более чем на 10%. По итогам текущего года мы вышли на соотношение доли зарубежного и отечественного контента всей библиотеки Kion практически 60% на 40%, если округлять. Как следствие, можно отметить новый тренд рынка - ощутимо увеличились часы просмотра российского контента", - сказал он.

Мишин также отметил, что контент ушедших с российского рынка зарубежных мейджоров успешно заместили турецкие и корейские проекты. "И в 2023 году на российский рынок стал поступать европейский и американский контент от независимых студий. Понятно, что это, скорее всего, не прямые лицензионные схемы, но тем не менее новинки западные присутствуют", - добавил он.