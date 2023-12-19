В ЛНР и ДНР более 187 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за непогоды

Восстановительные работы продолжаются, сообщили в Минэнерго

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в ДНР и ЛНР сократилось до 187,5 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 06:00 мск, обесточенными остаются потребители: ДНР - 96,2 тыс. чел., ЛНР - 91,3 тыс. чел. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - следует из сообщения.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.