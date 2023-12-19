В Бурятии беспилотник произвел экспериментальную доставку лекарств в труднодоступное село

В рамках еще нескольких тестовых запусков специалисты намерены проверить работу аппарата в условиях низких температур и сильного ветра

УЛАН-УДЭ, 19 декабря. /ТАСС/. Беспилотник "Буря-10" производства компании "Аэроком" в порядке эксперимента доставил лекарства из Улан-Удэ в труднодоступное село Хасурта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"Эксперимент с погрешностями, но удался. Лекарственные препараты доставлены до точки назначения. Беспилотный аппарат самолетного типа пролетел в общей сложности более 200 км по маршруту Улан-Удэ - Хасурта - Улан-Удэ и в целом справился со своей задачей", - сообщили в пресс-службе.

Впервые беспилотник "Буря-10" презентовали на выставке в рамках Восточного экономического форума. Это гибридный БПЛА самолетного типа, взлет и посадка которого осуществляются вертикально с использованием четырех электромоторов. Максимальная скорость аппарата - 130 км/ч, грузоподъемность - до 6 кг. По словам директора компании "Аэроком" Виктора Янькова, планируется еще несколько экспериментальных запусков - специалисты будут проверять работу аппарата в условиях низких температур, сильного ветра. "Беспилотники можно будет использовать в различных целях, в том числе в доставке различных мелкогабаритных грузов. Мы сами работали над программным обеспечением. Преимущества в том, что можем оперативно вносить конструктивные изменения в случае необходимости", - приводит пресс-служба слова Янькова. В Минздраве Бурятии намерены сотрудничать с местной компанией и использовать БПЛА "в рамках деятельности службы медицины катастроф".