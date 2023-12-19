На юге Индии ввели обязательное ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Действие меры распространяется на людей старше 60 лет и жителей, страдающих от болезней сердца и органов дыхания

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Обязательное ношение медицинских масок для людей старше 60 лет ввели в штате Карнатака из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в штате Керала. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства Карнатаки сообщила газета The Indian Express.

Распоряжение властей также касается жителей штата, страдающих от болезней сердца и органов дыхания. Власти Карнатаки приняли решение об обязательном ношении масок для этой категории граждан после того, как в соседней Керале был отмечен рост заболеваемости COVID-19 и обнаружены случаи заражения вариантом коронавируса "пирола" (BA.2.86). Министр здравоохранения Карнатаки Динеш Гунду Рао заявил, что правительство штата опубликует новый список мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

В Керале отмечен рост числа случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю число заболевших там утроилось, а с 1 по 17 декабря было зарегистрировано 10 смертей. В настоящее время в штате фиксируется более 300 заболевших COVID-19 в сутки.

В понедельник Минздрав Индии выпустил распоряжение для медицинских учреждений в штатах и союзных территориях по всей стране усилить контроль за ситуацией с коронавирусом. В опубликованном документе отмечается, что в Индии обнаружены первые случаи заражения вариантом коронавируса BA.2.86. Как подчеркнули в Минздраве, "хотя Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии, СOVID-19 продолжает распространяться" и "крайне важно сохранять постоянную бдительность в отношении ситуации с коронавирусом".