Генконсульство Китая во Владивостоке вводит систему биометрических виз

От сдачи отпечатков пальцев освобождаются граждане в возрасте до 14 и старше 70 лет, лица, имеющие дипломатические паспорта, служебные или визы вежливости, а также люди, не имеющие физической возможности сдать материал

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Генконсульство Китая во Владивостоке с 25 декабря переходит на систему биометрических виз, которая предполагает сдачу отпечатков пальцев перед получением документов, разрешающих въезд в КНР. Об этом говорится в уведомлении консульства.

"В соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами КНР и согласно общепринятой международной практике, Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 25 декабря 2023 года начинает применять систему биометрических виз. В соответствии с данной системой после того, как заявитель заполнит онлайн-форму, необходимо ему самому лично подать материалы для оформления визы в визовый отдел генконсульства и сдать отпечатки десяти пальцев", - говорится в сообщении.

От сдачи отпечатков пальцев освобождаются граждане в возрасте до 14 и старше 70 лет, лица, имеющие дипломатические паспорта, служебные или визы вежливости. Отпечатки пальцев не сдают граждане, которые за последние пять лет получали и могут предъявить визу с биометрическим стикером, и люди, у которых нет физической возможности сдать отпечатки 10 пальцев.

"Особо напоминаем, что подделывание отпечатков пальцев или попытка выдачи себя за другое лицо для сохранения отпечатков пальцев приведет к отказу во въезде в Китай, а также к соответствующим последствиям. Генеральное консульство КНР во Владивостоке оставляет за собой право интерпретации вышеуказанных правил и конкретных ситуаций", - уточняется на сайте.