В Турции задержали объявленных в розыск Интерполом трех главарей международных ОПГ

Операции были проведены в Анталье и Стамбуле

СТАМБУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Трое главарей международных организованных преступных группировок, объявленные в розыск Интерполом, задержаны в Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X (ранее Twitter).

Операции были проведены в Анталье и Стамбуле. Задержанные были объявлены в розыск по запросам властей Польши, Китая и ФРГ за контрабанду наркотиков и мошенничество, отметил министр.

Глава МВД Турции ежедневно информирует об операциях, проведенных местной полицией, в том числе против международных наркогруппировок. На прошлой неделе сообщалось о задержании в Стамбуле, также по запросу Интерпола, главарей британской и китайской ОПГ. В ноябре турецкая полиция провела серию успешных операций против наркобизнеса: были задержаны главари наркокартелей, которые занимались поставками наркотиков из Южной Америки в Европу.

Ерликая ранее сообщал, что с июня в Турции проведены 132,5 тыс. операций против наркобизнеса, арестованы почти 15,3 тыс. причастных к нему человек.