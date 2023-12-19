Участок линии метро между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" закроется с 3 по 8 января

ПАО "МОЭК" в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Участок Калужско-Рижской линии московского метро между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" будет закрыт с 3 по 8 января 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. ПАО "МОЭК" в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а повторный вход в метро будет бесплатным. Во время закрытия на участке будут дежурить сотрудники ЦОМП, которые при необходимости подскажут пассажирам, как добраться до нужной станции.