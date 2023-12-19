Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова отметила, что первые шаги маленькой панде дались нелегко - долгое время она пыталась просто приподняться

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке летом 2023 года, сделал первые шаги, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто - долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и… плюхнулась на пол. Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать", - написала Акулова.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандами, когда-либо "гостившими" в России. В конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке.