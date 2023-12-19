Правительство Таиланда одобрило законопроект об однополых браках

Кабмин представит его на рассмотрение парламента 21 декабря

БАНГКОК, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Таиланда одобрило окончательную версию законопроекта о признании однополых браков и представит его на рассмотрение парламента 21 декабря. Об этом заявил премьер-министр королевства Сеттха Тхависин по итогам заседания кабинета министров.

По его словам, новый законопроект "позволит людям одного пола вступать в брак". В случае одобрения парламентом законодательной инициативы правящей партии "Пхыа Тхаи" Таиланд станет первой страной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая легализовала однополые браки.

Предыдущие правительства Таиланда в прошлом уже рассматривали ту или иную форму юридического признания однополых союзов. Последняя попытка принять законопроект о легализации подобных браков, который был предложен оппозиционной партией "Движение вперед", не увенчалась успехом из-за наличия других конкурирующих законопроектов и приближающихся парламентских выборов, которые состоялись 14 мая.

Кабинет министров Таиланда в 2018 году одобрил законопроект о легализации однополых браков. Предполагалось, что он будет направлен на рассмотрение парламента, однако оно так и не состоялось из-за парламентских выборов, которые прошли 24 марта 2019 года. 8 июля 2020 года правительство нового созыва все же одобрило законопроект, разрешающий регистрацию однополых браков, но уже в феврале следующего года его необходимость была поставлена под сомнение.