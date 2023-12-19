Две трети опрошенных израильтян считают низкой вероятность освобождения заложников в Газе

По данным опроса общественного мнения Израильского института демократии, 71,5% респондентов уверены, что в результате действий Армии обороны Израиля в секторе ХАМАС ждет политическое и военное поражение

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Только треть израильтян (35,5%) оценивают вероятность освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников как высокую. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Израильского института демократии, опубликованные телерадиокомпанией Kan.

По мнению 35,5% опрошенных, вероятность освобождения удерживаемых в Газе заложников высока, две трети придерживаются обратной точки зрения. 71,5% респондентов уверены, что в результате действий Армии обороны Израиля в секторе радикальное палестинское движение ХАМАС ждет политическое и военное поражение. 64% участников опроса полагают, что у властей еврейского государства нет четкого плана действий на период после завершения горячей фазы конфликта.

По меньшей мере 69% опрошенных считают необходимым проведение парламентских выборов в Израиле после завершения вооруженного противостояния с ХАМАС. Кардинального изменения баланса сил в Кнессете (парламент) не предполагается, полагают авторы социсследования: большая часть респондентов планируют на возможных выборах голосовать за ту же партию, за которую голосовали в ноябре 2022 года.

По мнению старшего научного сотрудника Израильского института демократии Тамар Херман, сторонники левых и центристских партий настроены сместить действующее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, а сторонники правых партий надеются отстранить от власти таких политиков, как министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.