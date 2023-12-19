В Хабаровском крае от гриппа привили около 584 тыс. человек

В больницах края сформировали запас вакцин "Ультрикс" и "Совигрипп"

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа завершилась в Хабаровском крае, прививки получили около 584 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"В регионе завершили вакцинацию от гриппа. Прививки сделали почти 584 тыс. взрослых и детей", - сказали в Минздраве.

В больницах края сформировали достаточный запас вакцины, в том числе "Ультрикс" и "Совигрипп". Особое внимание на свое здоровье медики рекомендовали обратить беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, пожилым, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, учителям и персоналу больниц и поликлиник.

В регионе идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, наиболее интенсивно этот процесс протекает в Хабаровске, в Хабаровском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Солнечном и Ульчском районах. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев заболевания увеличилось на 15%. В крае зарегистрировали два штамма гриппа - В и А. Оба они входили в состав вакцины.