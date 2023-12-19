Верховный суд предложил увеличить сумму долга при банкротстве юридических лиц

Сейчас эта сумма - 300 тыс. рублей - меньше, чем для банкротства физического лица - 500 тыс. рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России предложил увеличить до 2 млн рублей минимальную сумму требований кредиторов, при которой может быть возбуждено дело о банкротстве юридического лица. Соответствующий законопроект вынесен на обсуждение Пленума Верховного суда. Верховный суд отметил, что сейчас эта сумма - 300 тыс. рублей - меньше, чем для банкротства физического лица - 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке Верховный суд отметил, что в первоначальной редакции закона 2002 года для возбуждения дела о банкротстве были установлены пороговые значения для граждан - 10 тыс. руб., для организаций - 100 тыс. рублей, для специальных субъектов (например, стратегических предприятий) - 500 тыс. рублей. "Таким образом, предполагалось, что пороговое значение возрастало в зависимости от масштабов экономической деятельности должника и важности решаемых им задач для государства", - говорится в пояснении. Но в результате изменений в закон "данная логика необоснованно утрачена". "В настоящее время минимальная сумма 300 тыс. рублей для банкротства организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, является меньше суммы - 500 тыс. рублей, необходимой для возбуждения дел о банкротстве граждан, экономическая деятельность которых, как правило, менее масштабна", - отметил Верховный суд.

В законопроекте предложено вернуть прежнюю логику. "При определении конкретной суммы за основу взято пороговое значение, которое существовало для специальных категорий должников (500 тыс. рублей), эта сумма проиндексирована с учетом накопленного с 2002 года уровня инфляции и индексов потребительских цен. Полученный результат (около 2,8 млн рублей) округлен в большую сторону (3 млн рублей) в целях учета инфляции на ближайшее будущее; принималось во внимание, что пороговое значение должно оставаться актуальным в течение нескольких лет", - говорится в пояснении.

Пороговое значение в 2 млн рублей для банкротства юридических лиц, не являющихся специальными субъектами, пояснил Верховный суд, также учитывает накопленный уровень инфляции. "Данное решение позволит восстановить утраченную логику законодательного регулирования, вернув экономически обоснованную дифференциацию порогового значения для различных категорий должников", - говорится в пояснении. Кроме того, учтены возросшая стоимость судебных расходов при проведении процедур банкротства и "необходимость пресечения злоупотреблений со стороны аффилированных кредиторов, возбуждающих дела о банкротстве на основании вступившего в законную силу судебного акта по упрощенному или приказному производству в целях предложения кандидатуры арбитражного управляющего и последующего контроля над делом о банкротстве во вред независимым кредиторам".