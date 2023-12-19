Ребенка, получившего ожоги в яме с кипящей водой в Челябинске, увезли в Нижний Новгород

Несовершеннолетнего доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет

ТАСС, 19 декабря. Мальчика, который 9 декабря в Челябинске провалился в яму с кипятком и получил ожоги, эвакуировали самолетом МЧС России на лечение в Приволжский исследовательский медицинский университет (Нижний Новгород). Об этом журналистам сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород. <…> На протяжении всего полета ребенка сопровождали медицинские специалисты. В Нижнем Новгороде маленького пациента доставили для специализированного лечения в Приволжский исследовательский медицинский университет", - сказано в сообщении.

Со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области 11 декабря сообщили, что 9 декабря ребенок 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой. Яма образовалась из-за размыва грунта во дворе дома №34 по улице Энергетиков, ранее там произошла коммунальная авария. Возбуждено уголовное дело.