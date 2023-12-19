В Чувашии эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 50,3%

За неделю в республике зарегистрировали 10 095 случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, сообщило управление Роспотребнадзора по региону

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в Чувашии за неделю возросла на 24,1%, эпидемиологический порог превышен на 50,3%. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"[За неделю] в Чувашской Республике зарегистрировано 10 095 случаев ОРВИ. <….> По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость <….> повысилась на 24,1%. Уровень заболеваемости ОРВИ совокупного населения [республики] выше эпидпорога на 50,3%", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что показатель заболеваемости превышает среднемноголетний уровень на 25,4%. В числе больных ОРВИ более половины - дети (55%). В управлении добавляют, что зарегистрирован 151 случай гриппа, из них 100 заболевших - дети до 17 лет.

Из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19 и внебольничной пневмонией на дистанционный формат обучения переведены одна школа и 105 классов в 37 школах республики.