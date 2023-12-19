ВЦИОМ: россияне в среднем потратят на празднование Нового года 54 тыс. рублей

За последний год этот показатель вырос на 16 399 рублей, свидетельствуют результаты опроса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Около 54 тыс. рублей планируют потратить россияне на празднование Нового года. За последний год этот показатель вырос на 16 399 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"По результатам мониторингового опроса ВЦИОМ, средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли за последний год на 16 399 рублей. <...> В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 067 рублей", - говорится в сообщении исследовательского центра.

По данным ВЦИОМ, больше всего трат приходится на покупку подарков: россияне в среднем планируют потратить на это 21,8 тыс. рублей (плюс 6,6 тыс. рублей к 2022 году). Новогодний досуг обойдется в среднем в 20,4 тыс. рублей (плюс 6 тыс. рублей к 2022 году).

Менее затратной статьей расходов второй год подряд остается новогодний стол. В среднем на него готовы потратить 11,7 тыс. рублей (плюс 3,6 тыс. рублей к 2022 году).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 8 декабря 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.