Знак особого отличия "Герой Приморья" начнут делать из золота

Вес награды составит 13,6 г

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Приморья поддержали инициативу губернатора Олега Кожемяко об изменении краевого закона "О наградах". Знак особого отличия "Герой Приморья" будут отливать из золота, сообщил председатель Законодательного Собрания Приморья Антон Волошко на очередном заседании регионального парламента.

"Ясно, что дело не в металле, из которого ее отливают, а в том какую цену люди платят за свободу и независимость нашей страны. Мы в неоплатном долгу перед участниками СВО и понимаем, что никакими наградами не передать чувство признательности за то, что люди рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Золото в Звезде Героя придает особую, дополнительную значимость награде", - подчеркнул Антон Волошко.

Вес награды, согласно новым нормативам, составит 13,6 г. Изготавливать ее будут из золота 585 пробы. Также предусмотрена копия звезды - из позолоченной латуни.

Ранее материал для изготовления награды не регламентировался - отмечалось только, что "знак изготавливается из желтого металла".

Знак особого отличия "Герой Приморья" учредили по инициативе главы края Олега Кожемяко в декабре 2022 года. Награду присуждают гражданам России за подвиги, совершенные во время участия в специальной военной операции. При присуждении награды герои получают денежное поощрение, единовременная выплата составляет 1 млн рублей. При вручении знака посмертно средства сможет получить супруга, либо родители или усыновители героя.

Награду уже получили 13 приморцев, сообщили в пресс-службе Заксобрания Приморского края. Все последующие награжденные будут получать знак особого отличия, изготовленный из золота.

Участников СВО представляют к награде по предложениям командующих объединений Вооруженных Сил РФ, командиров отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированных на территории Приморья.