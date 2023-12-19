Супруги лиц, банкротство которых рассматривает суд, станут участниками дела

Это предусмотрено в разработанном Верховным судом законопроекте изменений в закон о несостоятельности, одобренном Пленумом Верховного суда для внесения в Госдуму

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Супруг или супруга, в том числе бывшие, лица, в отношении которого возбуждается дело о банкротстве, будет автоматически получать статус участвующего в деле. Это предусмотрено в разработанном Верховным судом России законопроекте изменений в закон о несостоятельности (банкротстве), одобренном Пленумом Верховного суда для внесения в Госдуму.

"Супруг (бывший супруг) гражданина, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, приобретает статус лица, участвующего в деле о банкротстве", - говорится в поправке, которую предлагается внести в статью закона о банкротстве, регулирующую отношения, связанные с банкротством граждан.

Финансового управляющего предлагается наделить правом получать информацию об имуществе не только гражданина, но и его супруга, а также о счетах и вкладах (депозитах) супруга, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации) от органов государственной власти, органов местного самоуправления.