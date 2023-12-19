В Подмосковье определили победителей профессиональной премии для медработников

По итогам конкурсных испытаний победителями стали 150 человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Победителями премий "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медсестра/медбрат" стали 150 человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"По итогам конкурсных испытаний победителями стали 150 человек, из них 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. Мы уже второй год проводим профессиональную премию для специалистов и расширили перечень специальностей - добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов. Победители получат единовременную денежную выплату в размере от 120 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. Всего в конкурсных испытаниях приняли участие около 300 человек", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Уточняется, что больше всего победителей - 36 человек - на Московской областной станции скорой медицинской помощи, 10 - в Пушкинской больнице им. профессора Розанова В. Н., по шесть - в Ногинской и Истринской больницах. Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали в себя компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Московской области. Оценочные задания разработаны под каждую специальность.