Патриарх Кирилл анонсировал сбор средств РПЦ на организацию тюремного служения в Москве

Предстоятель Русской церкви отметил, что долг христиан - проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь 19 декабря проведет сбор средств на организацию тюремного служения в Москве и помолится обо всех заключенных в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Об этом говорится в обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к духовенству и верующим РПЦ, которое опубликовано на сайте Московского патриархата.

Церковь 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся".

"По сложившейся в Первопрестольном граде традиции в день <...> памяти святителя и чудотворца Николая, "утешителя скорбящих и избавителя обидимых" (стихира святому), мы особенно просим Бога о тех, кто пребывает в узах темничных, и организуем сбор средств на миссию тюремного служения в столице", - говорится в обращении патриарха.

Предстоятель Русской церкви отметил, что долг христиан - проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям, многие из которых не получили в детстве доброго воспитания или даже вовсе не видели родительской любви. "Убежден, что осознание заключенными того, что за них ныне молятся тысячи людей, способно пробудить в них лучшие чувства и вдохновить на нравственное преображение", - полагает патриарх.

Как отрадный факт он отметил то, что сегодня во всех тюрьмах и следственных изоляторах Москвы уже действуют православные храмы, в которых регулярно совершаются богослужения.

"Молитва о заключенных приносит пользу не только им самим, но и каждому из нас, поскольку пробуждает в душе сострадание и любовь к тем, кто, находясь в стесненных обстоятельствах, чувствует себя отверженным и одиноким", - добавил патриарх.