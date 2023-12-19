В Свердловской области приняли закон о запрете продажи зажигалок подросткам

Размер штрафа составит от 5 до 150 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области приняло региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Закон определяет, что на территории Свердловской области запрещается розничная продажа лицам, не достигшим возраста 18 лет, товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а именно газовых зажигалок и баллонов, используемых для заправки газовых зажигалок, работы бытовых приборов. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить возраст покупателя", - отметили в заксобрании.

Нарушение закона грозит наложением штрафа: на граждан - до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - до 25 тыс., на юридических лиц - до 150 тыс. рублей.