Наркозависимым будут давать отсрочку от наказания лишь при лечении в госмедучреждении

В то же время дальнейшая реабилитация такого лица, на которую также распространяется отсрочка от наказания, может проходить как в государственной, так и частной организации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отсрочка от наказания за незаконный оборот наркотиков лицу, страдающему наркозависимостью, может предоставляться лишь при прохождении курса лечения в государственном или муниципальном медучреждении. Это разъяснил Пленум Верховного суда России в принятом постановлении "О практике применения судами законодательства об отсрочке отбывания наказания".

"Исходя из требования ч. 2 с. 55 федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" о том, что лечение больных наркоманией проводится только в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, отказ осужденного от прохождения курса лечения от наркомании в такой медицинской организации является основанием отмены отсрочки отбывания наказания", - разъяснил Верховный суд.

В то же время дальнейшая реабилитация такого лица, на которую также распространяется отсрочка от наказания, может проходить как в государственной, так и частной организации. К основаниям для отмены отсрочки не относится "отказ осужденного от медико-социальной реабилитации в медицинской организации государственной (муниципальной) системы здравоохранения и выбор им частной медицинской организации, имеющей лицензию на указанный вид деятельности, поскольку осужденный имеет право на выбор такой организации", говорится в разъяснении Верховного суда.