Военным комиссаром Санкт-Петербурга назначили полковника Марата Урмансова

Он является ветераном боевых действий и военной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Полковника Марата Урмансова, ранее занимавшего должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Санкт-Петербурга, официально назначили военным комиссаром города, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Приказом министра обороны Российской Федерации на воинскую должность военного комиссара города Санкт-Петербурга назначен полковник Марат Урмансов", - говорится в сообщении.

Урмансов родился 28 апреля 1977 года в селе Татарская Каргала Оренбургской области. В 1998 году получил первое офицерское звание, окончив Казанское высшее танковое командное училище. С 2021 по 2023 года - военный комиссар Брянской области. Награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Ветеран боевых действий и военной службы.