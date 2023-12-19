В СФ хотят запретить сайтам ограничивать информацию при отказе от обработки личных данных

Законопроектом также предлагается закрепить требование к владельцам сайтов о том, что согласие на обработку персональных данных должно быть отделено от пользовательского соглашения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сенаторы подготовили законопроект, который в том числе не позволяет владельцам сайтов отказывать в доступе к информации при отказе гражданина предоставить свои персональные данные. Об этом ТАСС рассказала один из авторов документа, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"В Совете Федерации подготовлен проект федерального закона, направленного на совершенствование механизмов предотвращения избыточной обработки персональных данных граждан в сети. Законопроектом предлагается закрепить требование о том, что владельцы сайтов не вправе ограничивать доступ граждан к информации о товаре или услуге в связи с их отказом предоставить персональные данные за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством", - сказала сенатор.

Кроме того, по ее словам, законопроектом предлагается закрепить требование к владельцам сайтов о том, что согласие на обработку персональных данных должно быть отделено от пользовательского соглашения. Сенатор пояснила, что в настоящее время распространена практика, когда владельцы информационных ресурсов включают положения о согласии на обработку персональных данных в пользовательские соглашения. "При этом зачастую предусматривается, что пользователь подтверждает заключение пользовательского соглашения посредством совершения конклюдентных действий - просмотра информации на сайте, перехода по его страницам и т. д. Таким образом, пользователи автоматически предоставляют владельцам сайтов доступ к личной информации, которая в последующем может быть передана третьим лицам, в том числе в маркетинговых целях", - сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что такая практика препятствует реализации принципов конкретности и сознательности предоставления гражданами согласия на обработку персональных данных, а также многократно увеличивает риск их утечек и противоправного использования.

Еще одна проблема, по мнению Рукавишниковой, заключается в недостаточной информированности граждан в вопросах политики персональных данных, которую осуществляют владельцы сайтов. "Зачастую это связано с тем, что согласия и локальные акты по вопросам обработки персональных данных оформлены на иностранных языках. В связи с этим законопроектом также предлагается оформлять указанные документы на государственном языке страны и дополнительно, по желанию операторов, - на государственных языках республик в ее составе (или иных языках народов страны)", - рассказала Рукавишникова.

Сенатор добавила, что предложенные в проекте закона изменения подготовлены на основе предложений, озвученных на совещании по вопросам цифровой идентификации личности, которое прошло в Совете Федерации в октябре. По ее словам, законопроект в настоящее время направлен в правительство для получения заключения и в случае положительного отзыва планируется к внесению в Госдуму.