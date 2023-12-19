Жителям Приморья будут выдавать бесплатные земельные участки за заслуги в ходе СВО

Соответствующий законопроект внес в региональный парламент глава Приморского края Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Приморского края, проявившие себя во время специальной военной операции и получившие знаки отличия, смогут получить земельный участок на льготных условиях бесплатно, без торгов. Об этом сообщили на заседании законодательного собрания региона.

"В частности, такая мера социальной поддержки будет распространяться на военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев, удостоенных звания Героя Российской Федерации либо награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Также право на получение земли закрепляется за членами семьей погибших участников спецоперации", - отметили в пресс-службе заксобрания региона.

Законопроект внес в региональный парламент глава Приморского края Олег Кожемяко. Документ был одобрен сразу в трех чтениях и вступил в законную силу.

Депутаты отметили, что бесплатный участок будет предоставляться для личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства. Сейчас бесплатная земля без торгов выдается девяти категориям граждан, включая многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, ветеранов труда.