Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения в Китае

Премьер-министр РФ заверил, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий ЧП

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая. Он заверил, что при необходимости Москва готова оказать партнерам необходимую помощь в ликвидации последствий катаклизма.

"Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", - сказал глава российского кабмина.

"По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", - добавил Мишустин.

В понедельник в Китае произошло землетрясение. Ряд подземных толчков магнитудой до 6,2 был зафиксирован в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу. Очаг залегал на глубине 10 км. Власти страны после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.

По последним данным, число погибших возросло по меньшей мере до 118 человек. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 1,5 тыс. представителей экстренных служб.