На юге Хабаровского края прогнозируют аномальные морозы

По данным Дальневосточного гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 градусов и более ниже нормы

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Морозы до - 35 градусов будут держаться на юге Хабаровского края неделю. Об этом сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"В южных районах (Бикинский, Вяземский, имени Лазо) прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже нормы. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах -28...-35 градусов. Ветер юго-западный до 5-10 м/с, на севере местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Хабаровске существенных осадков не ожидается, ветер стихнет, но морозы тоже усилятся. Ночные температуры опустятся до -28...-34 градусов, днем будет не более -20...-25 градусов.

В связи с резким изменением среднесуточных температур необходимо принять меры личной безопасности. Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рекомендуют ограничить по возможности пребывание на улице, отложить длительные поездки за пределы поселений, а также прогулки в лес и выезды на охоту или рыбалку. Родителям посоветовали контролировать детей.

Направлены рекомендации главам районов о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

С 7 декабря на территорию края оказывал влияние сильный снежный циклон, на прошлой неделе на севере сохранялся ветер с порывами свыше 25 м/с. В Охотском округе вводился режим ЧС. С севером региона до сих пор нарушено авиасообщение, из-за ветра до конца прошлой недели не летали самолеты в рабочий поселок Охотск и уже 12-й день не могут вылететь в село Аян.