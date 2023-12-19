Патриарх Кирилл наградил журналиста Леонтьева орденом князя Даниила Московского

Церковную награду ему вручили после литургии в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил журналиста, публициста и телеведущего Михаила Леонтьева орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Церковную награду патриарх вручил Леонтьеву после литургии в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

В патриаршем указе, который был оглашен в церкви после богослужения, отмечается, что Леонтьев награжден орденом Русской православной церкви за поддержку церковно-общественных инициатив и в связи с 65-летием со дня рождения.

"Все мы знаем и любим этого человека, поэтому я с полной ответственностью провозглашаю: достоин!", - сказал патриарх, вручая журналисту награду. Хор в храме в ответ по традиции пропел трижды "достоин" (перевод греческого слова "аксиос").