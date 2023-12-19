В РФ вводят штрафы до 50 тыс. рублей за передачу мобильных телефонов в тюрьмы

Также увеличивается штраф за передачу или попытку передачи заключенным запрещенных предметов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф в размере до 50 тыс. рублей за передачу мобильных телефонов тюремным заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и устанавливает штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей за передачу либо попытку передачи любым способом средств мобильной связи и иных средств коммуникации и комплектующих к ним лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Кроме того, увеличивается штраф за передачу или попытку передачи заключенным запрещенных предметов (к ним относятся все виды оружия, боеприпасы, алкоголь, наркотические и психотропные вещества, ножи, опасные бритвы и др.). Он будет составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (ранее - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей).

Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.