Свыше 500 млн рублей перечислили в качестве соцвыплат липецким медикам с начала 2023 года

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, "получателями данной меры поддержки стали 7 тыс. 452 работника здравоохранения"

ЛИПЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 млн рублей социальных выплат перечислили работникам здравоохранения Липецкой области с начала года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"С начала года перечислено более 500 млн рублей в качестве социальных выплат для медиков, получателями данной меры поддержки стали 7 тыс. 452 работника здравоохранения", - сказал Артамонов. Он пояснил, что в среднем выплаты составляют от 4,5 тыс. рублей до 18,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от квалификации и должности. При этом, как подчеркнул губернатор, выплата назначается на основе данных от лечебных учреждений и не требует дополнительного оформления получателями. "Для решения кадрового вопроса в системе здравоохранения предпринимаются различные меры, в том числе финансовая поддержка специалистов: это и разовая выплата "подъемных", и ежемесячная прибавка", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства пояснили, что с 1 января 2023 года специальную соцвыплату стали получать медработники первичного звена центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. "Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования", - пояснили в пресс-службе. По итогам каждого месяца организация формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передает информацию в региональное отделение Соцфонда РФ. "Специальную социальную выплату назначают в течение семи рабочих дней со дня получения реестра, средства перечисляются на банковский счет работника, реквизиты которого указаны в этом документе", - заключили в пресс-службе.