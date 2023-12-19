Контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут пройти бесплатное профобучение

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, правом на бесплатное профобучение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, указанная категория граждан без учета срока службы сможет бесплатно проходить обучение по основным программам профессионального образования или программам профессиональной переподготовки продолжительностью до четырех месяцев. На этот срок за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия в порядке, установленном Минобороны РФ или другими органами, в которых предусмотрена военная служба.

Кроме того, правом на бесплатное профобучение наделяются и военнослужащие-контрактники, уволенные со службы в связи с выходом на пенсию, истечением срока их службы, организационно-штатными мероприятиями или по состоянию здоровья.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.