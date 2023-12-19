Киностудия им. М. Горького выразила соболезнования в связи со смертью Дмитрия Красилова

Даже за кадром он оставался открытым и энергичным артистом, рассказала гендиректор Юлиана Слащева

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Киностудия им. М. Горького выразила соболезнования в связи со смертью актера, шоумена и танцора Дмитрия Красилова. Артист оставался открытым, веселым и энергичным не только на экране, но и за кадром, отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Коллеги всегда были рады работать с Дмитрием, ведь за кадром он был таким же открытым и веселым, как и на экране. Совсем недавно он исполнил яркую роль в комедии киностудии Горького "Как я встретил ее маму", участвовал в качестве наставника в нашем фестивале музыки в кино "Саундтрек", всегда был желанным гостем на премьерах. Выражаем самые искренние соболезнования друзьям и близким талантливого и неординарного артиста, каким безусловно был Дмитрий Красилов", - сказала Слащева, чьи слова привела пресс-служба Киностудии им. М. Горького.

Красилов был найден мертвым в квартире в Москве 18 декабря. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности, накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.

Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Известность получил после съемок в различных комедийных YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году.