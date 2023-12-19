Адвокат Аграновский рассказал, что чтение книг Акунина не может преследоваться по закону

Литературу не внесли в список экстремистской, однако могут возникнуть проблемы при покупке и продаже его произведений, объяснил юрист

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Хранение и чтение книг Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили), включенного в реестр террористов и экстремистов, не может преследоваться в России по закону, карательные меры возможны только в случае продажи и приобретения его произведений, что подпадает под норму "финансирование терроризма". Об этом ТАСС сообщил эксперт в правовых вопросах экстремизма адвокат Дмитрий Аграновский.

"Для запрета какой-либо литературы в России необходимо внесение ее в список экстремистской, а причисление автора к экстремистам и террористам - это отдельный вопрос. Таким образом, в случае с Акуниным нет никаких ограничений в чтении и хранении его произведений, но вот их покупка и продажа, что предусматривает авторские отчисления, то есть финансирование террориста, может преследоваться по закону", - пояснил Аграновский.

Он не смог вспомнить из практики изъятие в России даже запрещенной литературы или преследование за ее хранение. "А вот за финансирование терроризма возбуждается значительное число дел, это работающая норма уголовного закона", - сказал адвокат.

В отношении Акунина также возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить его в розыск и ходатайствовать о его заочном аресте.

Ранее писатель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом он оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Акунина из-за его антироссийских высказываний.