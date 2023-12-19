Срок лишения свободы в РФ будут уточнять при смягчении условий отбытия наказания

Также один день отбывания наказания в колонии общего режима будет засчитываться за полтора дня в колонии-поселении

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок исчисления времени отбывания наказания в виде лишения свободы при изменении вида исправительного учреждения на более мягкий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предлагается осуществлять зачет времени из расчета один день отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии особого или строгого режима как полтора дня в колонии общего режима или два дня в колонии-поселении.

Также один день отбывания наказания в колонии общего режима будет засчитываться за полтора дня в колонии-поселении.

Как отмечалось в сопроводительных материалах к закону, он позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов граждан.