СМИ: Helsinki Hall может открыться в 2024 году

По информации газеты Helsingin Sanomat, возвращение развлекательных мероприятий на арену, принадлежащую находящимся под санкциями россиянам, может занять" немного больше времени"

ХЕЛЬСИНКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая крытая арена финской столицы Helsinki Hall, которая принадлежит находящимся под санкциями гражданам России, может вновь открыться уже в 2024 году. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

"Я больше не вижу никаких препятствий для того, чтобы хотя бы хоккейные матчи были организованы на арене в Хельсинки где-то в 2024 году - возможно, уже осенью <...>. Возвращение развлекательных мероприятий на арену, вероятно, займет немного больше времени", - заявил изданию источник в финском правительстве.

Helsinki Hall простаивает после начала специальной военной операции России на Украине. Ранее сообщалось, что власти Финляндии ищут способы взять этот спортивно-концертный комплекс под контроль. Как уточняет Helsingin Sanomat, введенный 18 декабря 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволяет конфискацию недвижимости, принадлежащей гражданам под санкциями ЕС.

Около 45% акций компании - оператора стадиона, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других.