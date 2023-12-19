Роспотребнадзор рекомендовал ограничить массовые мероприятия в Поморье из-за ОРВИ

В регионе также рекомендовали приостанавливать учебный процесс в школах, где болеют более 20% учащихся

АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области рекомендовало ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях в регионе из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует ввести ограничительные мероприятия на период праздников. В частности, не рекомендовано проводить массовые мероприятия, в первую очередь в закрытых помещениях. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе", - пояснили ТАСС в пресс-службе управления.

Также рекомендовано приостанавливать учебный процесс в школах, если болеет более 20% учащихся.

За прошлую неделю в регионе выявлено 11 506 случаев ОРВИ и 39 случаев гриппа, темп прироста заболеваемости составил 9,4%. Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 69,5%.