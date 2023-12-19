Мэрия Благовещенска рекомендовала школам рассмотреть свободное посещение из-за морозов

В нескольких населенных пунктах Амурской области учебное расписание уже скорректировали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация Благовещенска в Амурской области рекомендовала школам рассмотреть возможность свободного посещения для начальных классов из-за морозов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В связи со значительным понижением температуры рекомендовано при необходимости рассмотреть свободное посещение для детей начальной школы как временную меру", - сказали в пресс-службе.

В нескольких населенных пунктах региона учебное расписание уже скорректировали из-за низких температур. Начало занятий сместили ближе к полудню, когда температурный режим позволяет находиться в помещениях, либо уроки проводятся в дистанционном режиме.

С 19 по 22 декабря в Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально низких температур. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. По информации синоптиков, 20 декабря на востоке области сохранится аномально холодная погода. Температура днем достигнет -20...-25 градусов, местами -26...-31 градусов ниже нуля. Ночью прогнозируется -26...-31 градусов, местами -35...-40 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами до 11 м/с. На дорогах гололедица и снежный накат.