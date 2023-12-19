В Бийске восстановили теплоснабжение в квартирах почти 3 тыс. жителей

Авария произошла по причине двух дефектов на теплосетях

БАРНАУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение на 45 объектах, 28 из которых - жилые дома, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

"Все ремонтные работы завершены. Отопление восстановлено в 45 зданиях, 28 из которых - жилые дома", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС в компании сообщали, что теплоснабжение остановили по причине двух дефектов на теплосетях, обнаруженных 15 декабря. Ремонтные работы начались 19 декабря, когда закончились аномальные морозы. Отремонтировать теплосети планировали до 17:00 (13:00 мск). В компании также отмечали, что в 28 жилых домах проживают 2,9 тыс. человек.