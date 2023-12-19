Новгородские многодетные семьи сохранят статус до 23-летия старшего ребенка

По словам губернатора Андрея Никитина, исторически Россия всегда была многодетной, и эту традицию пора возвращать

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи Новгородской области сохранят свой статус до 23-летия старшего ребенка, если он учится в колледже или в вузе на очной форме. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках своего ежегодного послания депутатам областной Думы.

"Многодетная крепкая, благополучная семья - это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы обязаны поддерживать такие семьи, тем более что исторически Россия всегда была многодетной. Теперь такую традицию нам пора возвращать. Продлить новгородским семьям статус многодетных на период очного обучения старшего ребенка в колледже или университете до достижения 23 лет", - сказал Никитин.

Он также отметил, что приоритетная задача - развитие детского здравоохранения региона. "В эти дни в Великом Новгороде открывается после полной реконструкции перинатальный центр имени Валерия Юрьевича Мишекурина - одного из лучших новгородских докторов, трагически погибшего во время пандемии. Наша задача на следующий год, объявленный президентом годом семьи, - продолжить реновацию всей системы акушерско-гинекологической службы", - добавил он.