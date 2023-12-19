Роспотребнадзор не планирует вводить обязательный масочный режим в новогодние праздники

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в регионах России завершается иммунизация населения против гриппа, на сегодняшний день привито почти 78 млн человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор не планирует вводить в России обязательный масочный режим и другие ограничения на период новогодних праздников и каникул, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики", - говорится в сообщении.

Также Попова сообщила, что в регионах России завершается иммунизация населения против гриппа, на сегодняшний день привито почти 78 млн человек.

"Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, - все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций", - приводят в пресс-службе слова Поповой.

Старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа был дан руководителем Роспотребнадзора 11 сентября 2023 года на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума.