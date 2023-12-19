Песков: произошедшее на белорусской АЭС нельзя назвать нештатной ситуацией

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "там проводятся пуско-наладочные работы"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию Bloomberg о нештатной ситуации в работе АЭС в Белоруссии в 2022 году.

В беседе с журналистами представитель Кремля сказал, что знаком с публикацией агентства о нештатной ситуации на АЭС в Белоруссии. "Но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией, потому что речь идет о пуско-наладочных работах, этот нюанс - самый важный", - отметил Песков. "Это не нештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пуско-наладочные работы", - подчеркнул он.

15 марта 2011 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой белорусской АЭС. В июле 2012 года между российским "Атомстройэкспортом" и белорусским ГУ "Дирекция строительства атомной электростанции" был заключен генконтракт на сооружение двух энергоблоков проекта ВВЭР-1200. На сооружение АЭС Россия выделила Белоруссии кредит в размере 10 млрд долларов, что покрывает 90% стоимости контракта. Оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком РФ по просьбе белорусской стороны. Работы по строительству АЭС начались в ноябре 2013 года. Станция построена недалеко от города Островец Гродненской области в 130 км к северо-западу от Минска. Физический пуск первого блока станции состоялся 7 августа 2020 года, 3 ноября энергоблок был включен в объединенную энергосистему. Второй блок был запущен 26 апреля 2022 года, 1 ноября 2023 года комиссия подписала акт приемки его в промышленную эксплуатацию.