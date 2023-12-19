В издательство "Захаров" пришли с обысками в рамках дела, возбужденного против Акунина

Бориса Акунина ранее внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правоохранители пришли с обысками в издательство "Захаров" после возбужденного уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обыски проводятся в рамках дела, возбужденного в отношении Бориса Акунина по двум статьям - за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале издательства также ранее заявили об обысках. "В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", - говорится в сообщении.

Издательство, основанное 1 марта 1998 года, открыло имя Бориса Акунина и с тех пор эксклюзивно издает его книги.

Накануне Следственный комитет возбудил против Акунина дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России. Следствие будет добиваться заочного ареста Акунина по данному делу.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне.