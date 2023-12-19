Мишустин: Россия и Китай активно сотрудничают в сфере образования

В вузах России уже учатся около 40 тыс. китайских студентов, заявил премьер-министр РФ

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин активно сотрудничают в сфере образования: в вузах России уже учатся около 40 тыс. китайских студентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

"Активно развивается взаимодействие в сфере высшего образования. В вузах Китая проходят обучение свыше 12 тысяч российских студентов, в России - более 40 тысяч китайских студентов", - сообщил он.

В целом, по словам Мишустина, обширные гуманитарные связи формируют прочную социальную базу двусторонних отношений. "Уже успешно проведены перекрестные Годы физкультуры и спорта, и по договоренности лидеров в наших государствах следующие два года объявлены Годами культуры России и Китая", - привел пример он.