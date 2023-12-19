В Дагестане возобновили движение на расчищенной после камнепада автодороге

Закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", не осталось

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта возобновили на автодороге Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб в Дагестане, закрытой после камнепада. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"На 5-м км автомобильной дороги республиканского значения Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб обвал расчищен. Дорога открыта. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", нет.

"На автомобильных дорогах республиканского, межмуниципального и местного значения ведутся регламентные работы по содержанию", - добавили в пресс-службе.