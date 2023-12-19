Около 40 тыс. жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь c начала года

Общая сумма оказанной поддержки превысила 311 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Экстренную социальную помощь с начала текущего года получили около 40 тыс. жителей Московской области, общая сумма оказанной поддержки превысила 311 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"Около 40 тыс. жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь на общую сумму свыше 311 млн рублей. Услуга полностью электронная и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона", - сказала Болатаева.

В министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, человек стал инвалидом, потерял работу или жилье в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.

"В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего - 10 тыс. рублей. В случае повреждения или утраты жилища, размер выплат составит до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, 50 тыс. рублей - на одиноко проживающего", - добавила Болатаева.

Экстренную соцпомощь можно получить один раз в год.