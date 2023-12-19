Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагоги и руководство школы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит изменения в закон об образовании и устанавливает, что учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий. Исключения из этого правила будут составлять ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и другие экстренные случаи.

За учениками также закрепляется обязанность по соблюдению дисциплины на уроках и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагоги и руководство школы.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.