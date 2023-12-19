"Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд" станут обязательными школьными дисциплинами

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины" с 2024-2025 учебного года будут обязательными школьными предметами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, уроки труда (технологии) с 1 сентября 2024 года станут обязательными для учеников начальной и средней школы, а предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в который будут преобразованы "Основы безопасности жизнедеятельности", - для учащихся средней школы и старшеклассников.